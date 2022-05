Kalasadamate päev tõi aukohale kala ja kalurid

Kalasadamate päeval, millest Läänemaal võtsid osa Dirhami, Sviby, Puise ja Virtsu sadamad, oli nii ilma, rahvast kui ka kala.

Dirhami sadama omanik ja päeva korraldaja Dirhamis, Mart Vahtel ütles, et kalasadamate päev on ette nähtud selleks, et Eesti rahvas uuesti räime sööma õpetada.

Sellega oli nõus ka Läänemaa rannakalanduse seltsi tegevjuht Raina Jeeberg. „Ise käisin kalasadamate päeval Puises, Virtsus ja Dirhamis. Võin öelda, et kala vastu oli huvi küll. Aga sain kinnitust sellele, et värsket kala ostab pigem vanem generatsioon. Noorem sööb rohkem juba väärindatud kala,” ütles ta.

