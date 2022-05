Läänemaal on äärimiselt suur tuleoht

Keskkonnaagentuuri tuleohukaardi andmeil on Läänemaal äärmiselt suur tuleoht ehk V klassi tuleoht. See tähendab, et töötab metsatulekahjude avastamise süsteem ja päästeteenistusel on valmisolek metsatulekahjude kustutamiseks.

V klassi tuleohuga võib päästeamet keelata metsas küttekoldevälise tule tegemise, grillseadme kasutamise, suitsetamise või võõras metsas viibimise.

Täna on ilm olulise sajuta ja tuleoht suureneb. Teisipäeval ja kolmapäeval on oodata sajuhooge ja tuleoht väheneb kohati I-II klassini. Neljapäeval ja reedel on ilm taas sajuta ja tuleoht suureneb uuesti.

Nädalavahetusel tuli päästjatel kustutada nelja Läänemaa kulupõlengut.