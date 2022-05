Läänemaa naisjalgpallurid teevad kõrgliigas häid esitusi

Eesti naiste jalgpalli meistrivõistluste kõrgeimas liigas, meistrliigas teevad kaks Läänemaa jalgpallurit. Viimastel aastatel on mitme erineva klubi koosseisus nii Eesti meistrikuldasid, kui muid medaleid võitnud Ulrika Tülp, lisaks mängib teist aastat kõrgseltskonnas Trinity Õismets.

Taeblast pärit Tülp kuulub Saku Sportingu hingekirja. Sel hooajal on Saku naiskond meistrivõistlusi alustanud kahe võidu ja ühe kaotusega. Tülp on olnud kõigis neis kohtumistes osaline. Väga kogenud ründaja on viimastes kohtumistes sekkunud mängu vahetuspingilt.

Nädalavahetusel kohtus Saku naiskond, kes on üks Eesti meistriliiga kullapretendente, teise kullasoosiku FC Flora naiskonnaga. Mängu algus oli võrdne, kuid siis panid Flora naised teise käigu sisse ja alistasid Saku tulemusega 6:1. Tabelis annab kuus punkti Tülpi koduklubile hetkel teise positsiooni.

Pärnu JK Vaprus, kus teeb kaasa Vatla jalgpallur Õismets, sai aga reedel tabelisse hooaja esimese võidu. Pärnus alistati väga pingelise heitluse järel Põlva FC Lootos. Vaprus läks mängu kiirelt 2:0 juhtima, kuid poolaja lõpus said Lootose naised ühe värava tagasi. Teise poolaja alguses lõid suvepealinna jalgpallurid seisuks 3:1. Kuid taas vastasid Lootose jalgpallurid väravaga. Lõpuks suutsid Vapruse naised üheväravalist eduseisu hoida ja tähtsa võidu tabelisse kirjutada. Suured teened olid selles just Õismetsal. Sel hooajal on 19 aastane Pärnu Koidula gümnaasiumi abiturient mänginud ennast kindlalt Vapruse klubi põhikoosseisu. Kolmes viimases meistriliiga mängus on ta teinud kaasa kõik 90 minutit. Eriline on, et ta on mänginud end põhikoosseisu väga tähtsal positsioonil, keskkaitsjana ja tunneb end sel positsioonil järjest kindlamana. „Iga mänguga läheb paremaks. Põlva vastu tahtsime võitu ja saime selle kätte. Olime tublid ja kindlad,” ütles Õismets.

On väga tähtis, et Läänemaalt naisjalgpallurid on ka sel hooajal meistrliigas pildis. See annab kindlasti naiste ja tüdrukutega tegelevatele klubidele indu edasi astuda.