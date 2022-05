Viigi kooli poisid tunnevad lohede hingeelu

Haapsalu linnuse lohekonkursi võitis Viigi kooli 6. klassi õpilane Aleksandr Smirnov, eripreemia sai tema koolivend Reigo Eller.

Kuigi linnuse lohekonkursist võttis osa sadakond last üle terve Eesti, läks kaks kuuest auhinnast väikesesse Haapsalu Viigi kooli, mõlema poisi kunstiõpetaja on Kai Jeeberg. Smirnovi lohepildi hindas žürii vähimagi kahtluseta üksmeelselt parimaks. „See töö jäi kohe silma,” ütles žürii liige, Haapsalu kunstikooli direktor Marika Aedviir. „Ja mitte ainult mulle. See oli kõigi žüriiliikmete lemmik.”

