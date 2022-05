Hannes Rumm: sõja esimese lahingu võitis Reformierakond ja kaotas Keskerakond

Lugesin hiljuti Ida-Virumaal sündinud Vene ohvitseri Moritz von Kotzebue mälestusi 1812. a sõjast, mil Napoleon tungis Venemaale kallale.

Von Kotzebue ja teised prantslaste kätte vangi langenud Vene ohvitserid – kellest paljud polnud üldse venelased – ei rõõmustanud, et nende elu enam ohus pole. Nad hoopis kurtsid, et ei saa rindel olla, sest just seal teeb ohvitser kõige kiiremat karjääri.

Kummalisel kombel kehtib täpselt samasugune loogika ka poliitikas, sest sõda on nii suur murrang. Tõusutuule kohinat ja kukkumise kolinat kostab küllaga äsja avaldatud Kantar Emori tehtud poliitikute usaldamise uuringust. Uuringus paluti vastajatel hinnata, keda nad ette antud poliitikute nimekirjast usaldavad, keda ei usalda ning kelle kohta ei oska arvamust avaldada. Poliitikute nimekirja kuulusid suuremate erakondade juhid, eelmiste valimiste populaarsemad kandidaadid ning riigikogu esimees ja Eesti president.

