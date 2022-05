Epistel lisaeelarvest ja alatuse tagamaast

Armas rahvas!

Küllap rõõmustas paljusid Loojanguvalitsuse räpases koosseisus tegutseva endise peaministri Jüri Ratase ettepanek maksta riigi poolt ühekordse toetusena 50 eurot lisaraha kõikidele pensionäridele ja peredele iga lapse kohta. See peaks tema arust olema abiks praeguse metsiku hinnatõusuga toimetulemisel, sest kas pole tõsi, et kümned tuhanded eesti koolilapsed ei saa enam õhtul koduülesandeid teha, sest pime on, aga lampi põlema panna ei saa, sest elekter maksab nii palju. Samuti on toit läinud nii kalliks, et kui enne jaksas pensionär omale klimbisuppi keeta normaalselt, piimaga, siis nüüd peab ta paraku piima supi seest välja jätma ja keetma klimpe vaid soolases vees.

