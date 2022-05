Galerii: HÕFF kogus Ukraina heaks üle tuhande euro

Malle-Liisa Raigla fotod

Tänavuse Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali lõpuoksjonil, mille tulu läheb Ukraina toetuseks, koguti 1070 eurot.

Oksjonil sai osta „Harry Potteri” staari Tom Feltoni autogrammiga esemeid, „Vanamehe filmis” kasutatud nukku, Indrek Hargla autogrammiga „Apteeker Melchiori” raamatuid, õudusfilmi „Karv” peanaha mulaaži ja raamitud plakatit, „Teneti” lauamängu ja T-särki, Tanel Toomi autogrammiga „Tõe ja õiguse” plakatit, filmist „Omerta 6/12” pärit märulipolitsei kiivrit ja kostüüme, „Kuuenda saladuse” smaragdsõrmust ja palju muud.

Kõige kallimalt läksid müügiks „Teneti“ lauamäng ja T-särk, mis läksid uuele omanikule 300 euro eest.

Kõigi esemete alghind oli kümme eurot.

Kui kõik oksjoni esemed olid müüdud, selgus, et kokku on Ukraina heaks kogutud 920 eurot. Oksjoni juht Mart Sander soovis, et tuhat eurot kokku saaks. „Mis me veel maha müüme? Lauad?“ küsis Sander.

Siis selgus, et oksjonile unustati tuua „Õigluse“ nokamütsi ja „Kalevi“ pusad. Need müüdi lõpuks 150 euroga ehk kokku teeniti oksjonil 1070 eurot.