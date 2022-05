HÕFFi publiku lemmikfilm oli „Kuues saladus“

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna lõppes Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival parimate filmide autasustamisega.

Publiku lemmikfilm valiti tänavu välja selle järgi, milline film kõige rohkem erinevaid emotsioone inimestes tekitas – neid said vaatajad ise veebikeskkonnas märkida. Kõige rohkem erinevaid emotsioone tekitas Mart Sanderi film „Kuues saladus“. Publiku auhinna võitmine Sandrit ei üllatanud. „Üllatus oli see, et HÕFFi publik ei üllata mind millegagi,“ ütles Sander. Reaktsioonid saalis olid täpselt sellised, nagu Sander oli oodanud – kus vaja oli naerda, seal naerdi, kus tasa olla, oldi tasa.

Parima ulmeauhinna pärlvis Pablo Polledri film „Sõlm“, parim lühifilm oli Raoul Kirsima „(Ära) vaata“ ja parim lühifilm oli noortest koosneva žürii meelest Silver Õuna „Talent“. „Mul on au saada noorte poolt tunnustatud. Noored on tavaliselt kõige karmimad kriitikud,“ ütles Õun.

Festivali lõpufilmi „Kurjad surnud 2“ juhatas festivali juht Helmut Jänes sisse saabudes lavale koos mootorsaega.