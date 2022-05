Galerii: Haeska täitus linnuvaatlejatega

Malle-Liisa Raigla

Pühapäeval täitsid ornitoloogiahuvilised Haeskas Tuulingu talu, sest peeti kolmandat linnumessi ja ornitoloogiaühingu 101. sünnipäeva.

Messil sai tutvuda uusima vaatlustehnikaga, mida tutvustasid Nikon ja Swarovski, sai soetada linnuraamatuid ja loomulikult ka linde vaadelda.

Korraldaja Ants Ale sõnul on mess linnu- ja loodushuviliste kokkusaamine. Ta lisas, et oodatud on ka need, kes linnuvaatlusest seni suuremat ei tea, kuid tahaksid teada.

Ale sõnul on praegu linnumessi pidamiseks õige aeg, sest aprilli lõpp ja mai algus on linnuliikide aktiivne rändeaeg. Linnumess kestab kella 17ni ja on tasuta.

Esimene linnumess oli Haeskas 2018. aastal. Kahel viimasel aastal jäi see koroonapiirangute tõttu ära.