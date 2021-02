Ants Ale kingib riigile aastapäevaks 103 jääkarussellitiiru

Ants Ale ehitatud Tuulingu jääkatussell Haeska lahejääl pöörleb viimast korda vabariigi aastapäeval.

“Tuulingu ilmakuulus jääkarussell pöörleb tänavu viimast korda vabariigi aastapäeval 24. veebruaril alates keskpäevast,” teatas Tuulingu peremees Ants Ale. “Ehk kestab 103 tiiru. Ringilugejad on teretulnud.”

Ja see, et Ale jääkarussell on ilmakuulus, pole sugugi sõnakõlks või ülespuhutud väide. Sajad tuhanded uudistajad on Tuulingu karussellist veebi kaudu osa saanud.

Riiast tulid Haseka merejääle imet uudistama nii Venemaa telekanalite RT ja Sputnik esindajad kui ka uudisteagentuuri Reuters videograafid. Vaadatud on karussellilugusid sadu tuhandeid kordi.

Sulailmad pole Ale sõnul karussellist veel jagu saanud. “Aga juba on järg sealmaal, et peab lõpetama,” nentis kartusselliehitaja.

Uudistajaid on ka kohapeal käinud mehemoodi. “Ikka jälle tuleb nurga tagant mõni ja küsib, kus karussell on,” nentis Ale.



Reutersi video Tuulingu talu jääkarussellist