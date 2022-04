Dirhami kalasadamate päev õpetas inimesi räime sööma

Kalasadamate päev Dirhamis. Fotod Andra Kirna

Dirhami sadamasse olid kalasadamate päeval kauplema tulnud nii kohalik Dirhami kalatööstus kui ka Lihula suitsukalamaja. Kohvi, saiakesi ja muud suupärast pakkus Dirhami sadama kalakohvik.

Sadamas oli koha leidnud ka ratastel koertespaa. See oli ilmselt väga õige koht tulevasele klientuurile end näidata, sest paljud pered olid kalasadamate päevale tulnud lemmikutega.

Dirhami kalasadamate päeva eestvõtja, Mart Vahtel Dirhami kalatööstusest ütles, et kalasadamate päev on ette nähtud selleks, et Eesti rahvas uuesti räime sööma õpetada. Räime oli, aga muud head kala oli ka.