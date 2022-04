Galerii: Vormsi pidas esimest korda kalasadamapäeva

Fotod: Egon Erkmann

Vormsi Sviby sadam osales esimest korda üle-eestilises avatud kalasadamate päeval. Pea kolme tunni jooksul käis ürituselt läbi ligi 100 inimest.

Müüdi suitsukala, kohalikku toitu, maitsmiseks pakuti kalatoite. Kohal olid taasloodud Naiskodukaitse Vormsi jaoskond ning merepääste oma kaatri ja vees hulpiva päästeparvega.

Esimesed ostjad oli hommikuse praamiga saabujad. Hilisemad külalised said lisaks maitsta erinevaid kalatoite: suppi, marineeritud ja frititud kala ja kalakotletti. Kokk Demo Kaev näitas kala fileerimist ning äkilise valmistamist.

Äkiline on värskest kalaribadest tehtud suupiste. „Viin, sool, apelsinikoor, natuke mahla ja tilli,“ selgitab Demo Kaev äkilise sisu. „Ja palju viina?“ uuritakse rahva seast. „Tunde järgi,“ ütleb kokk. „Selle koguse kohta umbes 4 sentiliitrit“. „Kas see 40 või 400 milliliitrit?“ uuritakse täpsustavalt. „400 on tiba palju. Ikka 40 milliliitrit. Võibolla kalamehesse endasse läheb ülejäänud,“ muheleb kokk.

Vormsi päeva eestvedaja on Vormsi kalapüüdjate ühing. „Tahtsime seda päeva teha kaks aastat tagasi,“ ütleb ühingu liige Ene Sarapuu, „muidu on ikka mandri sadamates ja siis sai välja pakutud, et võiks ka Vormsis teha.“ Kuid koroona lükkas üritust edasi.

Vormsi kalapüüdjate ühing propageerib kala, kui kohaliku toidu püüdmist ja väärindamist. Nad on aastaid korraldanud juunikuus Vormsi kalapäevi ning oma liikmetele õppereise teistesse sadamatesse. „Kalakultuuri edendamisel on veel palju teha,“ rõhutab Sarapuu, viidates Vormsi kogukonna sajanditevanusele, kuid soiku jäänud traditsioonile.

Sel aastal oli Läänemaal avatud neli sadamat: Sviby, Puise, Dirhami ja Virtsu. Läänemaal on kalasadamate päeva koordinaator Läänemaa Rannakalanduse Selts.