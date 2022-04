Augustibluus talletas ajaloo

Augustibluusi kodulehel on kokku kogutud kogu festivali 28 aasta pikkune ajalugu.

Festivali peakorraldaja Indrek Ditmanni sõnul sai arhiivi koostamise idee alguse festivalikülastajate küsimustest, mis aastal üks või teine esineja Augustibluusil üles astus. Kuna üle maailma on pika ajalooga festivalidel olemas arhiiv, otsustati see luua ka Augustibluusile. Ditmanni hinnangul kulus ideest teostuseni paar-kolm aastat, sest algusaastatest palju infot säilinud ei ole.

Lehel on eraldi välja toodud arhiiv ja esinejate ajalugu, mis on omamoodi järg festivali 25. sünnipäevaks ilmunud raamatule „125 hetke”. Ditmanni sõnul oli 2018. aastal ilmunud raamatu eesmärk anda edasi emotsiooni ja vaadata ajas tagasi, arhiivi eesmärk on aga talletada ajaloolised faktid.

Kodulehe alajaotusest „Esinejate ajalugu” näeb kronoloogilises järjekorras kõiki artiste ja ansambleid, kes alatest esimesest festivalist Augustibluusil üles on astunud. Ditmanni sõnul ei olnud esimeste aastate esinejatest nimekirju säilinud ka festivali loojal Roman Sultangirejevil. Nii panid festivali korraldajad esinejate nimekirjad kokku vanadest Lääne Eludest leitud kuulutuste abil, mida kontrollisid väheste festivalilt tehtud fotodega võrreldes.

Just aastatest 1994–1999 on fotosid säilinud väga vähe. Ditmann ootab jätkuvalt infot kõigilt, kellel on üheksakümnendatest pilte. Need võivad olla ka paberkujul, sest vanemaid pilte on korraldajad ka seni skanninud.

Esinejate ajaloo kõrval on ka alajaotus „Arhiiv”, kuhu korraldajad koondavad kõik Augustibluusiga seotud artiklid, uudised ja teleesinemised. Muuhulgas leiab sealt lingi 2001. aastal ETVs olnud telesaatele „Augustibluus 2001”, kus reporter Andres Raid intervjueerib kontsertide vahel esinejaid ja külastajaid. Ditmanni sõnul täieneb arhiiv jooksvalt ja täiesti valmis ei saa kunagi.

Tänavune, 28. festival toimub Haapsalu lossiõues 5.–7. augustini. Festivali kõik esinejad ja ajakava avalikustavad korraldajad mai esimeses pooles.