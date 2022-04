Kevad ajas Laikmaa nastikud liikvele

Soojad ilmad on liikvele ajanud Ants Laikmaa majamuuseumi põllukividest terrassi all talvituvad nastikud, kes armastavad end päikeselistel päevadel terrassi ümber kividel soojendada. Igal kevadel on nastikud samas kohas sagimas.

Ants Laikmaa muuseumi perenaise Eha Nõmme sõnul sel kevadel veel väga palju nastikuid korraga näha pole olnud. „Täna oli neid umbes 15,” ütles ta esmaspäeval.

Tavaliselt tulevad nastikud välja aprilli lõpus. Aprilli lõpus või mai alguses algavad nastikute pulmamängud. Siis on roomajad mitme kaupa kokku põimunud nagu patsid.

Nõmm ütles, et tema ise on nastikutega juba harjunud. Enamasti nastikud muuseumi ruumidesse sisse ei tungi, kuigi ka seda on juhtunud. Muuseumikülastajate seas on nii neid, kes usse pelgavad, kui ka neid, kes tulevad Laikmaale just nastikuid vaatama.