Galerii: Laikmaa nastikud tulid tavapärasest varem välja

Ants Laikmaa muuseumi juures pesitsevad nastikud tulid muuseumipidaja Eha Nõmme sõnul tänavu välja tavapärasest varem.

Esimesi nastikuid oli muuseumi trepi ja verandavundamendi kividel näha juba möödunud kuu lõpus, tavaliselt tulevad nastikud välja aprilli lõpus. „Imestasingi, et pole veel nende aeg,” ütles Nõmm.

Ta lisas, et väga palju nastikuid praegu väljas ei ole. Kõige rohkem on neid korraga väljas olnud mitusada. „Nende pulmamängud on eriline vaatepilt, kuidas nad kokku põimuvad nagu patsid. See on kunstiline, mida nad inimsilme ees teevad,” ütles Nõmm.

Nõmm lisas, et muuseumikülastajate seas on neid, kes usse pelgavad, aga on ka inimesi, kes tulevad spetsiaalselt nastikuid vaatama. „See on meie tõmbenumber,” ütles Nõmm.

Nastikute pulmamängud algavad aprilli lõpus või mai alguses.