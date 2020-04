Nurme vabrik ja Haapsalu uksetehas küsisid töötukassalt hüvitist

Nurme vabrikus tegutsevad õmblusfirmad ja ka Haapsalu uksetehas kärpisid palku ja küsisid töötukassalt palgatoetust.

Haapsalu uksetehase 150 töötajat said töötukassalt hüvitist koos maksudega 187 000 eurot.

„Kõigil jääb tööd vähemaks, samal põhjusel küsisime töötukassa meetmest raha, et ettevõtjad saaks edasi,“ ütles Soomre.

„Lähiajal hakkab olema uus normaalsus, meil umbes 35 protsenti tellimusi kukkus,“ rääkis Soomre.

„Eks see töötukassa palgatoetuse meede aitab natuke edasi, vaatame, mis meetmeid riik edasi kavandab,“ arutles Soomre. „Meil tuleb iga päev tööd sisse, sest meil on suur ettevõte, aga kui kolmandik tellimusi väheneb, siis ka see mõjutab palju ettevõtte olukorda.“

Soomre ütles, et uksetehas teeb praegu asju ette, lootuses, et kunagi tulevad ka tellimused.

„Tööjõudu pole praegu kellelgi vaja, välja arvatud kullerid ja põllumajanduses, ega tööstuses tööjõudu juurde ei võeta,“ ütles Soomre.

Nurme vabrikus tegutsev 16 töötajaga ettevõte PVMP-Elektika sai 13 088 eurot ja 161 töötajaga Nurme Production OÜ 118 000 eurot.

Töötukassa hüvitab aprillis ja mais palgakulu ettevõtteile, kes on palku kärpinud 30 ja kelle käive on vähenenud vähemalt 30 protsenti. Teine võimalus on, et ettevõttel ei ole tööd anda ja maksab seetõttu töötajaile keskmist palka.

Hüvitise suurus on 70 protsenti töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise suurus on kuni 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot.