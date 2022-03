Kolm ühe hoobiga: uus Eesti õudus

Natsizombid on tagasi. Jalaluu vingub. Keegi jälgib, aga kes. Seda kõike näeb Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil, mille alguseni on täpselt kuu aega.

Korraga jõuab ekraanile kolm uut Eesti lühifilmi, mis moodustavad filmikasseti „Õudne Eesti” ja hakkavad võistlema ka parima kodumaise žanrifilmi tiitli pärast.

Kaua on oodatud Eesti esimese natsizombifilmi „Reich of the Dead” järge – lõpuks on see pealkirja „Reich of the Reich” all vaatajate ees.

Eriüksuse missioon likvideerida viirus, mille eesmärk oli ellu äratada II maailmasõjas hukkunud saksa sõdurid ja moodustada neist elavate surnute superarmee, on läbi kukkunud. Viirusega nakatunud natsizombid on hõivanud vana mereäärse kindluse, kus viiakse läbi võikaid eksperimente. Kokku pannakse uus eriüksus, mis peab kindluse vallutama, aga aega jääb üha vähemaks.

Taas on tegu õhinapõhise B-kategooria exploitation-filmiga, mille režissöörideks on Julius Kits ja Harly Kirspuu, kes on tuntud ka Imelike Filmide Festivali korraldajatena.

„Võrreldes eelmise filmiga läksid võtted oluliselt valutumalt,” ütleb Kirspuu ja põhjendab: „Peamiselt seetõttu, et meid otsis üles Urmas Sildnik, kes oli lahkesti nõus meid Patarei vanglasse filmima laskma, seega võttepaik oli olemas, ja stsenaariumit ei kirjutanud pool Tallinnat nagu eelmine kord, vaid Jürgen Rooste ainuisikuliselt. Kogu värk oli täiesti õhinapõhine, tiim alates Marko Kekiševist ja Linnar Priimäest ning lõpetades Susanna Šmanjovi ja Aaron Kuumaga tuli kokku oma vabast ajast ja raha ei küsinud.”

Katariina Aule film „Vinguv jalaluu” põhineb Meelis Friedenthali samanimelisel jutustusel ja räägib arheoloogist, kes hakkab uurima maapõuest leitud jalaluud, mis osutub antiikseks vilepilliks ja millest tulev nõiduslik heli võtab arheoloogi üle võimust. Mängivad Silva Pijon, Grete Konksi, Carmen Mikiver, Aleksander Eelmaa ja Raivo Adlas.

„(Ära) vaata” on Raoul Kirsima film üksi elavast eakast naisest, kellele hakkab tunduma, et teda jälgitakse. Isegi tema lihane poeg ei suuda teda vastupidises veenda. Mängivad Laine Mägi, Ott Aardam ja Peep Kirsima.

Filme tulevad Haapsallu esitlema nende autorid.

Tegu on esimeste Eesti žanrifilmide konkursil osalevate linateostega, mille HÕFF välja kuulutab.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab tänavu aset 29. aprillist 1. maini. Kuni 31. märtsini on festivalipassid müügil soodushinna 45 euro eest. Alates 1. aprillist maksab pass 59 eurot.

Juba on müügil ka festivali avava film-kontserdi „Nosferatu 100” piletid.

Kogu kava kuulutatakse välja ja üksikpiletite müük algab 13. aprillil.