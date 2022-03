Lihula gümnaasiumi jalgpallivõistkonnad teevad Pärnumaal edukaid turniire

Aastal 2018 hakkasid endised Läänemaa koolid Lihula ja Virtsu haldusreformi tagajärjel osalema ka Pärnumaa koolide võistlustel. Kui pikki aastakümneid oled mänginud kodustel Läänemaa turniiridel, siis algus oli veidi võõras. Samas sportlik pool jällegi väga edukas.

Ka see õppeaasta on Lihula gümnaasiumile olnud üsnagi edukas. Kooli 8.-9. klasside poisid võitsid oktoobris Pärnumaa meistrivõistlustel pronksmedalid.

Nüüd tõmmati Kilingi-Nõmmes selle kooliaasta jalgpallivõistlustele joon alla kõige väiksemate turniiriga. Turniir, kus mängisid 1.-3. klasside Pärnumaa koolid, pakkus taas rõõmu ka Lihula gümnaasiumile.

Iga võistlus selles vanuses on suur rõõm. Kui laps saab sõbraga võidujooksu pidada ja palli mängida, siis kõige tähtsam lapsepõlve sport ongi tehtud. Lihula gümnaasiumi võistkond moodustati nii, et igast klassikomplektist oleks võrdselt mängijaid. Seega oli oluline, et saime esimesed tõsised tuleristsed anda kolmele esimese klassi jalgpallurile. Kokku sulandus väga ühtehoidev meeskond ja mängiti ägedad mängud.

Alagrupis tehti 0:0 viik Pärnu-Jaagupi gümnaasiumiga. Teine kohtumine koduväljakul mängiva Kilingi-Nõmme gümnaasiumiga oli ehk ka päeva põnevaim. Lihula läks Kristjan Kolõtševi kahest väravast juhtima. Siiski suutsid vastased koolkaaslaste marulisel kaasaelamisel viigistada ja lõpusekundil ka veel võiduvärava lüüa.

Poolfinaalis tuli kaotus Uulu põhikooli jalgpallilastelt, kes treenivad Pärnu JK Poseidon jalgpalliklubis.

Kuna ka Kilingi-Nõmme kaotas oma poolfinaali, seda Sindi gümnaasiumile, siis tuli pronksimängus taas just nendega vastamisi minna. Taas mängiti pealtvaatajatele huvitav kohtumine.

Mõlemapoolsete võimalustega kohtumises tegi Lihula väikeste tiim koguni 15 pealelööki, kuid vastastel õnnestus üks sisse lüüa. Natukene valus kaotus, kuid neljas koht ja kiitus treenerilt tõid poistele suunurgad ülespoole.

Lihula gümnaasiumi esindasid: Kristjan Kolõtšev, Mattias Idvani, Keron Kamarik, Robert Lehtpuu, Ardon Alesmaa, Andreas Rebane, Pärtel Põhako, Keron Kamarik. Treener Jaanus Getreu.