Läänemaa korvpallimeister on Tehnikatark

Pühapäeval selgitasid neli meeskonda Ristil Läänemaa rahvaliigas korvpallimeistri, kelleks on võistkond Tehnikatark.

Võistluse korraldaja Enn Kerge ütles, et varem Nõva Stohi nime all mänginud Tehnikatarga võistkond on varemgi korvpallivõistlusi võitnud ja ülejäänud kolmest meeskonnast tugevalt üle.

Ülejäänud kolm võistkonda – kaks Läänemaa spordikooli võistkonda ja Lihula võistkond, olid noorte võistkonnad, keda treenib Jaanus Levkoi. Kerge sõnul oli noorte võistkonnad korralikult ettevalmistatud ja neil jagus mängutarkust, kuid jõust jäi puudu ja mängukogemust oli vaja. Kerge hinnangul võib neist võistkondadest oodata järelkasvu.

Võistlusel tuli teisele kohale Läänemaa SK I ja kolmandale kohale Lihula meeskonda.

Rahvaliiga meistermeeskonnas mängisid Peeter-Kait Kallas, Raiko Orumaa, Allan Silla, Tormi Voog, Paul Ööbik, Sandor Matteus, Kardon Naudi, Märt Puskar, Allar Harjus ja Ingmar Kasemetsa.

Meeskondade parimad olid Sander Soome (Läänemaa SK I), Kristofer Kattel (Läänemaa SK II), Märt Puskar (Tehnikatark) ja Mihkel Sibul (Lihula).

Läänemaa rahvaliiga toimus tänavu 28. korda. Kerge rääkis, et algusaastatel oli võistlus läbi aasta vältav võistlussari, kus igal nädalal toimus võistlus. Keskmiselt osales vanasti kaheksa võistkonda. Aastate jooksul on võistlustelt läbi käinud nii praegusi profikorvpallureid kui ka näiteks vandeadvokaat Allar Jõks või Meie Mehe trummar Törlep ehk Toomas Pae. „On olnud nii profikorvpallureid kui ka kultuuriinimesi,” ütles Kerge.