Galerii: Taebla suvevolle võitsid Karina Kungla ja Priit Nukki

Suvevolle kaheksanda etapi järel selgus, et naistest on Taeblas peetud võistluste võitja ülivõimsalt Karina Kungla ja meestest Priit Nukki.

Nukki osales kaheksandal suvevolle etapil Rakveres, kuid noppis ka sealt võidupunktid ning see kindlustas talle üldtabelis esikoha.

Teisipäeval oli Taebla palliplatsidel volletajaid vähem, kui eelmistel etappidel - kokku oli mängijaid 43. “Suveaeg, puhkuste aeg,” nentis võistluse korraldaja Enn Kerge. “Aga tore on, et on fänne, kes leiavad kord nädalas aega volletada.”