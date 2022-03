Tarekese lapsed käisid Gallia Kukes õppimas

Eelmisel nädalal käisid Tarekese lasteaia koolieelikud prantsuse söögikohas Gallia Kukes, et õppida prantsuskeelseid sõnu ja väljendeid.

Neljapäeva ennelõunal seadsid Tarekese lasteaia koolieelikud sammud Haapsalus Posti tänaval asuva prantsuse Gallia Kuke söögikoha poole, et kinnistada ja õppida uusi prantsuskeelseid sõnu. See polnud seitsmeliikmelise lasteaiarühma esimene külaskäik, vaid juba neljas.

„Prantsuse keelt on Tarekeses õpitud alates 2014. aastast,” ütles Tarekese lasteaia Karukeste rühma üks kasvatajatest Ludmilla Kisler. Ta nentis, et üldjuhul on lasteaia prantsuse keele ringi oodatud lapsed alates viiendast eluaastast, kuid sel õppeaastal oli koolieelikute rühmas prantsuse keelt õppida soovijaid nii palju, et nooremaid juurde ei võetudki.

Kohvikus võttis lapsed vastu söögikoha omanik Stéphane Clavel, teretades külalisi nii eesti kui ka prantsuse keeles. Alustuseks korrati juba õpitut: kuidas öelda prantsuse keeles – minu nimi on… Üle korrati ka sõnad aitäh, hästi, halvasti, nii ja naa. Lapsi ootasid laual köögiviljad – lillkapsas, paprika, sidrun, tomat ja suvikõrvits –, mille nimesid lapsed nii eesti kui ka prantsuse keeles nimetasid ja lisaks õppisid ütlema, mis värvi köögiviljad on. „Kas on hapu? Mis sellest teha saab?” küsis Clavel lastelt lisaküsimusi.

Eelmisel korral pakuti lastele kohvikus tomatisuppi, seekord oli neid ootamas lillkapsasupp. Clavel uuris lastelt, miks on vaja uusi asju proovida, mille peale üks tüdruk vastas: „Kui ei ole proovinud, siis ei saa ka öelda, et ei maitse.” Enamik lapsi sõid lillkapsasupi ära, kuid küsimusele, kas maitses, vastasid: „Nii ja naa”. Mõni sõi terve kausi tühjaks, teine aga võttis pigem tagasihoidlikud paar ampsu.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!