Umanile kingitud buss koos abisaadetisega jõuab südaööl sihtpunkti

Täna pärastlõunal andis Haapsalu esindus sõpruslinnast Umanist tulnud autojuhile üle Haapsalu Rotary klubi kingitud Mercedes-bussi. Kui kõik sujub kavakohaselt, jõuab saadetis sihtpunkti südaöösel.

Seekordses abisaadetises pandi rõhku toidule ja esmatarbekaupadele. “Saatsime ka täiskasvanute mähkmeid, sest linnas on mitu vanadekodu,” lausus Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus.

Esialgu oli plaan, et bussi viivad üle piiri Umani esindajad. Et aga Ukrainast ei lasta sõjaseisukorra tõttu alla 60aastasi mehi välja, tuli leida moodus, et buss ise üle piiri viia. Esmaspäeval sai Parbus välisministeeriumist dokumendi, mis lubas tal bussi Krakovetsi tollipunktis ise Ukraina poolele viia.

Toll läks Parbuse sõnul seekord kiiresti, paberid said korda kolmveerand tunniga. Kui eelmisel korral kiirabiautot viidi, siis oodati nii Poola kui ka Ukraina poolel seitse tundi.

“Saime üle piiri ja andsime bussi Umanist saabunud autojuhile üle,” ütles Parbus täna kell 15.45 Lääne Elule.

