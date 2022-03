Galerii: piiskop pidas kunstnik Helju Sarnetile mälestusteenistuse

Malle-Liisa Raigla fotod

Reede õhtul pidas piiskop Tiit Salumäe Haapsalu Jaani kirikus tänase sajanda sünniaastapäeva puhul Haapsalu kunstnikku Helju Sarnet Zauramile mälestusteenistuse.

„Helju on üks neist, kes Haapsalu kunstielus on jätnud jälje. Ta ei ole läinud siit midagi maha jätmata. Ta on jätnud meile tohutu pärandi,” rääkis Salumäe.

Mälestusteenistuse ajal jooksid ekraanil Zaurami tööd. „Näeme siin seda, kuidas Helju on näinud elu. Me teame seda, et igaüks näeb erinevaid asju,” ütles Salumäe. „Kunstnik näeb neid värve ja seda, mis teda on isiklikult puudutanud.” Salumäe lisas, et kuna Zaurami töödes on palju lilli ja õisi, siis küllap just see oli kunstnikule oluline.

Sarnet Zauram oli Haapsalu Püha Johannese koguduse kauaaegne liige ja Haapsalu vapimärgi kavaler. Ta oli sündinud 19. märtsil 1922 Jõgeval. Sarnet Zauram elas Haapsalus aastast 1954, olles aastakümneid kunstiõpetaja. Sarnet Zauram suri Haapsalus 27. detsembril 2017, maetud Haapsalu Metsakalmistule. Enne õhtus jumalateenistust käidi Zauramit meenutamas ka tema haual.

Sarnet Zauram tegutses viljaka maalijana kõrge eani. Aastatel 1943–1944 õppis ta kõrgemas kunstikoolis Pallas.