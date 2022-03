Ministeerium tõmbas Vormsi kooliuuendusele kriipsu peale

Vormsi kool peab tulevast sügisest lõpetama veebi teel kaugõppe, sest ministeeriumi hinnangul pole sellist õppimise viisi Eestis olemas.

Neljapäeval õppisid Vormsi kooli 9. klassi lapsed õpetaja Elle Palmpuu käe all keemiat. Tund nagu tund ikka, ainult selle vahega, et kaks last istus klassis, kaks kodus ekraani taga. Selliseid internetilapsi on Vormsi koolis tänavu kuus. Nad ei õpi veebi teel koroona pärast, vaid teistel põhjustel.

Vormsi on ainsa koolina Eestis võimaldanud kaugõpet juba kümmekond aastat, mõnel aastal on nii haridust saanud paar, mõnel kaheksa-üheksa last. Kokku võib neid olla paari-kolmekümne kanti. Mõni pere on aastaks-paariks kolinud välismaale, aga tahab, et laps õpiks Eesti koolis. Vormsis on interneti teel koolis käidud Itaaliast ja Ameerikast. Mõnele lihtsalt ei sobi linnakoolide suured klassid. Tänu Vormsi kooli kaugõppele on kõik need lapsed saanud jätkata oma kooliteed kodumaal või käia väikses vaikses koolis ilma saarele kolimata.

Koroonaaja distantsõppele üleminek oli Vormsis ülejäänud Eestimaaga võrreldes lapsemäng, sest veebilapsed on Vormsi igapäevaelu osa.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!