Linn paneb Bürgermeistri holmil krundid müüki

Haapsalu linn plaanib Bürgermeistri holmil müüki panna neli elamukrunti, mille hinnad jäävad 78 000 ja 98 000 euro vahele.

Haapsalu linnavara spetsialist Madis Raudsepp ütles, et hinnad tulenevad värskest kinnisvaraaktist ja seesuguste hindadega on linn arvestanud. Raudsepp usub, et kui suurt majanduskriisi ei tule, saab linn krundid ka nende hindadega müüdud.

