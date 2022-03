Jooksuaeg on ilvesed liikuma ajanud

Laupäeva hilishommikul nägi ornitoloog Tarvo Valker Linnamäe lähedal lagedal alal ringi liikumas ilvest. „Kell oli 11, päike oli juba kõrgel,” meenutas ta.

Valkeri sõnul on praegu ilvestel jooksuaja tippaeg ja just jooksuajal võibki kiskjaid ka päevasel ajal teedel või lagendikel näha, sest isasloomad on emaslooma otsingul. Muul ajal näeb ilvest valgel ajal harva.

Valker lisas, et kõik metsateed on ilveste jälgi täis. Ta soovitas inimestel õhtuti kuulatada, sest siis võib kuulda olla ka ilvese häält. „See on kräunumine, mis kostab üsna kaugele,” ütles ta.

„Varakevad on loomade nägemiseks hea aeg,” ütles Valker, sest lisaks ilvestele on liikvel teisedki metsloomad. Reede hommikul nägi Valker Haapsalu lähedal korraga kolme hunti.