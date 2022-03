Vald ostis Lihula tormiohvrite kodu kümne euroga

Kaks aastat tagasi aprillitormis peavarjuta jäänud Lihula Lasteaia 4 elanikud said igaüks Lääneranna vallalt oma korteri eest ühe euro.

Seni on vald ühe euroga ostnud kümme korterit. Ühe hooldekodus viibiva korteriomanikuga ei ole õnnestunud kaubale saada, teine küsis korteri eest rohkem, aga on lõpuks nõus müüma saja euroga.

Kui 2020 sügisel, toonase vallavanema Mikk Pikkmetsa ajal, ootas vald Lasteaia 4 korteriomanikelt tagasisidet, mis hinnaga ja tingimustel oleksid nad nõus korterid vallale loovutama, et see saaks majavare maha lammutada, siis nüüd on plaan teine. Kui terve maja on valla käes, pannakse see Lääneranna vallavanema Ene Tähe sõnul enampakkumisele. „Et selline kole maja Lihula kesklinnast kaoks,” ütles Täht Lääne Elule.

