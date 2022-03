Juhtkiri: tragöödiast edulooks

Tänane Lääne Elu kirjutab Lihula tormiohvrist, mille Lääneranna vald kümne euro eest elanikelt ära ostis – igale kodu kaotanud korteriomanikule üks euro. Kõik peale ühe olid pakutud hinnaga nõus. Üks, kes ei ole, saabki ehk sada eurot. Kohalik omavalitsus võtab enda õlule kohustused, mida 2020. aasta aprillitormis koduta jäänud pidanuks ise kandma.

Pärast seda, kui torm viis katuse, otsustas ühistu, et ei suuda maja korda teha – polnud kindlustust ega omaosalust, et laenu saada, polnud ka raha, et ohtlikuks muutunud hoone maha lammutada, ja ulataski vald abikäe, et ostab korterid ära. Juriidiliselt on kõik korrektne. Ometi jääb kogu loost mõru maik.

Lasteaia 4 elanikud loovutasid oma elamiskõlbmatuks muutunud kodud, sest neil ei jäänud muud üle. Omanikena tulnuks neil maja eest hoolt kanda, ja kui nad seda ei tee, siis – nagu väljendas end vallaametnik: hooletusse jäetud maja seisukord võib kaasa tuua sunniraha kohustuse. Seegi bürokraatlik lause on sulatõsi – sunnirahast on aprillitormis oma kodu kaotanud tõepoolest päästetud. Vald aga on peale majavareme, millega ju tõesti on omajagu tüli, saanud väikelinna keskel ilusa krundi, mille ta enampakkumisel maha müüb. Kas elanikud oskasid sellega arvestada, kui nad ühe euroga nõusse jäid? Ja kui ei osanud, kas poleks siis tugevama positsioonil olev ostja pidanud pisutki kõrgemat hinda pakkuma?

Muidugi ei pea kohalik omavalitsus ostma inimestele uusi kodusid, aga on küüniline öelda, et elanikele on vastu tuldud ja kolemajale, ennäe imet, enne müüki panekut isegi ostarve leitud – päästjad saavad seal uhkeid manöövreid teha. Kohalik omavalitsus peaks oma elanikest siiski nii palju lugu pidama, et ta ei presenteeriks tragöödiat eduloona.