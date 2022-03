Noored Lõuna-Läänemaa ja Pärnu jalgpallilapsed tihendavad sõprust

Juba 18 aastat on Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ja Pärnu JK Vaprus teinud väga sisutihedat koostööd. Koostöö vorm on lihtsamast lihtsam. Tillukene maaklubi on pikkade aastate jooksul mutunud linnaklubi jaoks väga oluliseks noorte jalgpallurite kasvulavaks. Pea igal aastal on noored, kes lõpetanud maaklubi juures treeningud, siirdunud Pärnusse õppima asudes treenima just Vapruse ridadesse. Esimese sammuna jätkab noor jalgpallur mängijana linnaklubi noortesüsteemis.

Edasi, kui astuda tuleb lõplik samm ja soov on jätkata täiskasvanuna püüdlemist kõige kõrgemale, esindusvõistkonda, on ka see tee vaba. Ja meeldiv on tõdeda, et aja jooksul on maaklubist linnaklubi esindusvõistkondadesse Eesti meistrivõistluste kõige kõrgemasse liigase jõudnud kuus maaklubi kasvandikku.

Just aasta 2022 on olnud kõige viljakam. Meeste Premium Liigas on põhivõistkonnas neli Lõuna-Läänemaa JK kasvandikku ja naiste esinduses üks jalgpallur. Lisaks vormistatakse sellel nädalal ametlikud üleminekud veel kolmele noormängijale, kelle uueks koduks Pärnu JK Vaprus saab. Nemad alustavad mängimist U17 Eliitliigas.

Sammud mida põhikooli lõpetaja linna asudes teha saab, ei saa toimuda ilma lapsepõlves tehtud kahe klubi koostööta. Viimased kuud on Lõuna-Läänemaa JK ja Pärnu JK Vapruse noored pidanud väga palju sõprusmänge. Lisaks on linnaklubi 15 võistkonda käinud jaanuaris-veebriaris kahel korral Lihulas toimunud suurtel saalijalgpalliturniirdel. Seega on päris kindel, et ka praegused lapsed, kes omavahel mängivad ja sõbraks saavad, mängivad näiteks kaheksa-üheksa aasta pärast koos linnatiimides.

On ilmselge, et väikese maaklubi rolli peab kuidagi esile tooma. Just 15-16 aastaselt linna õppima asuvad jalgpallurid peavad saama väljundi ennast uues klubis näidata. Hea, kui meeldiv koostöö on selle võimaldanud. Maaklubis esindust selles vanuses näiteks Eesti noorte meistrivõistlustele välja panna läheb iga aastaga keerulisemaks.

Lisaks turniiridele on sellel talvel eraldi tähelepanu pööratud kõige nooremate jalgpallilaste mänguvõimaluste loomisele. Kahe klubi kuue kuni kaheksa-aastased lapsed on kohtunud sõprusmängudes kolmel korral. Kaks korda on võõrustatud sõpru Lihula uues spordihoones, korra on külla sõidetud Paikuse uhkesse spordihoonesse.

Viimati eelmisel nädalal Lihulas toimunud sõprusmängus osales koguni 42 noort kahe klubi selles vanuses jalgpallurit. Lastele tulid kaasa elama palju lapsevanemaid ja sõpru. Kaks tundi kestnud kohtumisel moodustasid kahe klubi treenerid mitu võistkonda. Kõiki mängitati võrdselt ja nii said pisikesed tüdrukud ja poisid võrdselt palju mänguaega.

Peale jalgpalli võtsid noored spordilapsed mõõtu veel erinevates teatevõistlustes. Just jooksmine ja mängud käivad ju lapsepõlve juurde. Peale toredat jalgpallilahingut ootas kõiki lapsi spetsiaalselt mängu jaoks valmistatud medal ja maiustused.

Mõlema klubi selle vanuseastme noored alustavad mais ka Eesti noorte meistrivõistlusi. Kindlasti saab see olema vägev jalgpalliaasta. Näiteks Lõuna-Läänemaa JK lapsevanemad on loonud lausa oma lastevõistkonna juurde oma fänniklubi. Lastega käiakse alati võistlustel kaasas ja tellitud on fännisärgid ja pusad. Just nii saab ja peabki väikeses maaklubis kogukonda läbi spordi arendada.