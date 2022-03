Ettevaatust! Ebapädev rehvivahetus võib maksma minna auto hinna

kindluLohakalt kinni keeratud poldid rehvivahetuspunktis oleks kaskokindlustuseta läinud kliendile maksma üle 5000 euro. ERGO kindlustus tegeleb aastas ligi 20 sarnase kahjujuhtumiga, kus lisaks ootamatutele väljaminekutele varitseb õnnetusse sattumise oht.

Eestis on talverehvide kasutamine lubatud 31. märtsini, talviste teelolude puhul isegi kuni 30. aprillini. Suverehvidega võib ametlikult sõita alates 1. märtsist. „Igal rehvivahetushooajal jõuab meieni hulganisti juhtumeid, kus sõidu ajal auto ratta eemaldumise tagajärjel on remondikulud ulatunud tuhandetesse eurodesse, ületades sageli isegi auto väärtuse,“ ütles ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaid. „Viimase aja üks suurimaid hooletu rehvivahetuse tagajärjel sündinud sõidukikahjusid oli üle 5000 euro.“

Koduõuel ise rehve vahetades on suurem tõenäosus, et poldid jäävad korralikult kinnitamata. Seetõttu on oluline pigem lasta rehvid alati vahetada remonditöökojas, kus on selleks tööks vajalikud teadmised ning vahendid. Ka töökojas rehve vahetades on oluline üle küsida, kas poldid said ratastel korrektselt kinnitatud ning täpsustada, kas ja millal oleks vajalik nende pingutamine, et vältida rataste eemaldumist sõitmise ajal.

Orulaidi sõnul on esinenud juhtumeid, kus poldid on jäänud üle kinnitamata ja ratas tuleb lihtsalt sõiduki alt ära. „Kui see juhtub koheselt ja väikesel kiirusel, siis on õnneks kahjud väikesed ja võivad piirduda vanade poltide asendamisega uute vastu. Raskematel juhtudel murrab viltu vajuv ratas katki esitiiva ja koguni stange, mille puhul võtavad remonttööd oluliselt kauem aega ja lähevad kulukaks,“ lisas ta.

ERGO kindlustuse andmetel jäävad sellisel juhul keskmised remondiarved 1500-2000 euro vahele. „Suurematel kiirustel on kahjud oluliselt suuremad, sest sõiduk võib kaotada juhitavuse ja paiskuda teelt välja kraavi. Nendes olukordades on juba ohus ka inimeste tervis,“ pani Orulaid südamele.

Kahju tekkimisel on õigus nõuda hüvitist töö teostanud ettevõttelt, kuid seda ainult arve alusel. „Kaskokindlustuse olemasolul hüvitab tekkinud kahju kindlustuspakkuja. Kindlustatud isik peab tasuma vaid omavastutuse, aga ka see on võimalik hiljem arve alusel töökojalt tagasi nõuda. Seega, igal juhul tuleb küsida ja alles hoida arve ning vältida nurgataguseid garaaže, kust arvet ei pruugitagi väljastada“ selgitab Orulaid.

Orulaid paneb kõigile liiklejatele südamele, et pärast rehvivahetust tasub autoga sõites eriti tähelepanelik olla. Tajudes ebaloomulikku vibratsiooni või heli, mida enne rehvide vahetamist ei olnud, tasub sõiduk peatada ja kontrollida, kas rataste poldid on korrektselt kinni. Kui rattavõtit käepärast ei ole, soovitab Orulaid paluda abi teistelt liiklejatelt või autoabilt.