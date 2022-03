Galerii: Haapsalu sai teise nutika ülekäiguraja

Fotod: Bercman Technologies

Liiklusohutust suurendavate toodete arendaja Bercman Technologies paigaldas Haapsalusse Kiltsi teele ja Tallinna maanteele nutikad ülekäigurajad, mis muudavad Hiiumaa suunalistel transiitteedel reguleerimata ülekäiguraja ületamise ohutumaks.

Nutikas ülekäigurada hoiatab nii autojuhte kui ka jalakäijaid ohu korral valgussignaaliga. Bercmani tegevjuhi Mart Suurkase sõnul aitavad seesugused ülekäigurajad luua inimsõbralikumat ja turvalisemat keskkonda. „Suviti suureneb hüppeliselt Tallinnast Hiiumaale sõitjate arv ja mul on hea meel, et sel suvel on Hiiumaale reisijate jaoks teekond ohutum ning saame anda enda panuse välditavate liiklusõnnetuste ärahoidmiseks,” lisas Suurkask.

Ülekäigurajad varustatud kaamerate, radarite ja sensoritega, mis koguvad ülekäigurajal ja selle lähiümbruses toimuva kohta reaalajas andmeid. „Andmed liiklejate arvu, valede teeületuste, õhu- ja teekattetemperatuuri ning veel mitmete näitajate kohta kuvatakse graafiliselt pilvetarkvaras, kust neid on mugav igal ajal jälgida,” kirjeldas Bercmani tehnoloogiajuhi Jaan Hendrik Murumets. Murumetsa sõnul saab linnavalitsus kasutada kogutud andmeid näiteks teehoolduse kavandamiseks, liikluse jälgimiseks ning vajadusel liikluskorralduses muudatuste tegemiseks ja muudeks linnaruumi parandamiseks mõeldud tegevuste planeerimiseks.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles, et nutikate ülekäiguradade paigaldamine on osa liiklusohutuse taseme tõstmisest. „Soovime, et Haapsalu linnas liiklemine oleks kõigile võimalikult ohutu. Kiltsi tee ja Tallinna maantee valiti eeskätt lähtuvalt liiklevate autode arvust. Nii Kiltsi tee kui Tallinna maantee on transiittee Hiiumaale ning seetõttu väga suure liiklustihedusega, seetõttu alustasime ülekäiguradade nutikamaks muutmist just sealt,” selgitas aselinnapea.

„Haapsalus kasutame ka ülekäiguraja valgustamiseks esmakordselt akutoidet, akusid laetakse elektrivõrgust öösiti, mil tänavavalgustuslambid põlevad. See tähendab, et omavalitsus ei pea päevasel ajal ülekäiguraja valgustamiseks voolu peal hoidma ja säästab elektrit,” selgitas Murumets.

Mäesalu sõnul on linnal plaanis jätkata nutikate ülekäiguradade paigaldamisega. „Järgmisena soovime rajada ülekäiguraja Lihula maanteele põhikooli juurde, kus on palju õpilaste liiklemist kooli,” ütles Mäesalu.

Bercmani nutikad ülekäigurajad on Tallinnas, Tartus, Viimsis ja nüüd ka Haapsalus, lähiajal on lisandumas Sauele ja Saaremaale.