Talverehvi mustrisügavus peab olema vähemalt neli millimeetrit

Spetsialistid ei soovita monteerida velgedele talverehve, mille rehvimustri sügavus jääb alla nelja millimeetri.

„Uutena on rehvide mustri sügavus tavaliselt 8 mm ringis ja legaalse piirini kulub see paljudel juhtidel 3-5 aasta jooksul. Enne talverehvide velgedele monteerimist soovitan autojuhtidel kontrollida rehvimustri sügavust ja mitte riskida – kui sügavus on alla 5 mm, siis ohtlikuks perioodiks on parem osta uued rehvid. Talve lõpuks kulub selliste rehvide muster kiirelt 3 millimeetrini või isegi alla selle ning see on juba väga ohtlik,“ ütles Goodyear’i müügijuht Eestis Risto Kivisikk.

Erinevus uute ja kasutatud rehvide vahel on suur. „Paljudes testides ei muutu rehvide omadused rehvimustri sügavuse vahemikus 8 kuni 3 millimeetrini märkimisväärselt, aga sealt edasi halvenevad tööomadused eriti kiiresti,“ ütles Kivisikk.

Samal põhjusel ei tasuks enam alla panna talverehve, mille mustri sügavus on alla 5 millimeetri. Kesktalveks on see kulunud juba 4 millimeetrini ning sealt edasi veelgi ja selliste rehvidega auto on liikluses oht nii autojuhile endale, tema kaassõitjatele ning loomulikult ka teistele liiklejatele.