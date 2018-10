Osmussaare külalised pääsevad varsti tuletorni

Juba tuleval suvel saavad Osmussaare külastajad tuletorni ronida ja sealset vaadet nautida, sest valitsus otsustas neljapäeval anda Lääne-Nigula vallale Osmussaare tuletorni.

Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo ütles, et tuletorni saamine valla kasutusse oli nii Osmussaare saarevahi kui ka valla algatus. „Osmussaart külastab palju turiste ja tuletornist avaneb hea vaade. See annaks saarele lisaväärtust,” rääkis Hirmo.

„Oleme tuletorni avamisest veeteede ametiga aastaid rääkinud, sest absoluutselt iga inimene, kes saarele tuleb, küsib, kas torni saab,” rääkis Osmussaare saarevaht Rita Koppel.

Koppel lisas, et on ise tuletornis käinud paar korda aastas, kui veeteede amet on käinud seal hooldustöid tegemas. „See vaade sealt on imeline,” kinnitas Koppel.

Hirmo rääkis, et enne kui turistid torni lasta, tuleb vallal seal ohutuse tagamiseks veel väiksemaid töid teha. „Trepipiirdeid paigaldada, mõned luugid kinni panna,” loetles Hirmo.

Torni külastamist hakkab korraldama saarevaht. Koppeli sõnul hoitakse tuletorni uks lukus ja üles pääseb kokkuleppel saarevahiga. „Kuna oleme ise majaka all, siis jõuavad inimesed ikka meie hoovi peale ja paneme ka sildi, et saab meile helistada, kui saarel liigume,” rääkis Koppel.

Seda, palju tuletornikülastus maksma hakkab, ei osanud Koppel veel öelda. Tema sõnul on Eesti tuletornides pileti hind 2,5–5 eurot.

Koppeli sõnul käis sel suvel Osmussaarel üle 2500 külastaja, mida on ligi 300 võrra rohkem kui mullu. „Tippaastatele jääb see alla,” ütles Koppel. Ta tõi näiteks, et masu ajal külastas Osmussaart 5000 inimest aastas. Aina rohkem on Koppeli sõnul neid, kes tulevad saarele oma alustega. „Kui alguses sattusid oma alustega siia ainult välismaalased, siis nüüd järjest rohkem ka eestlased.”

Vald hakkab veeteede ametile kinnistu kasutamise eest maksma kümme protsenti piletimüügikäibest, kuid mitte vähem kui 750 eurot aastas.

Osmussaare tuletorn on Läänemaal teine, mis on külastajatele avatud. Esimesena avati kolm aastat tagasi Vormsi Saxby tuletorn. 1954. aastal raudbetoonist valatud Osmussaare tuletorn on jalamist 35 meetri kõrgune. Tule kõrgus on merepinnast 39 meetrit.