Pank annab nõu: kuidas saada positiivne liisinguotsus

Auto on kodu kõrval tavaliselt teine suurem ost, mille finantseerimiseks pangalt laenu või liisingut küsitakse ja eitava vastuse saamine võib olla väga morjendav. Coop Panga liisingu äriliini juht Martin Ilves annab nõu, mida järgida, et liisingutaotlusele positiivne vastus saada.

Liisingu taotlemisel on konto väljavõte panga jaoks justkui taotleja CV, mis annab ettekujutuse nii inimese maksekäitumisest kui ka üleüldisest vastutustundest kohustuste täitmisel. Peamiseks põhjuseks, miks liisingutaotlusele negatiivne otsus saadakse, on taotleja ebakorrektne maksekäitumine. Kui olemasolevate finantskohustuste teenindamisel on tekkinud võlgu või viivitusi, ei pea pank uute kohustuste lisandumist põhjendatuks. Liisingult positiivse otsuse saamiseks peab taotlejal olema ette näidata korrektne maksekäitumine vähemalt viimase 12 kuu jooksul. Selle kontrollimiseks kasutavad liisingufirmad tavaliselt Creditinfo maksehäirete või krediidireitingu raportit, kust saab iga inimene ka ise oma maksehäirete ajalugu tasuta kontrollida.

Kui maksekäitumine on korras, saab liisingufirma jaoks otsustamisel kõige olulisemaks argumendiks see, milline on kliendi maksevõime. Olemasolevate ja uue kohustuse osakaal kokku ei tohiks ületada orienteeruvalt 40% taotleja sissetulekust. Näiteks, kui inimese netosissetulek on 1000 eurot ja olemasolevaid kohustusi on juba 200 euro eest, peab liisingu kuumakse mahtuma 200 euro sisse. Kui olemasolevate ja uute kohustuste summa seda ületab, tasub kaaluda liisinglepingusse pereliikme kaasamist käendajana. Käendaja kaasamisel arvestatakse mõlema taotleja tulude ja kuludega. Kui ühine arvestus parandab maksevõimet, saab tõenäoliselt ka liising vormistatud.

Millises hinnaklassis auto valida

Igakuine sissetulek määrab suures osas ka liisingusse võetava sõiduki hinna. Ei ole mõistlik liisida kallimat autot kui liisinguvõtja aasta või pooleteise aasta sissetulek. Kui inimese kuusissetulek on näiteks 1000 eurot, siis tema auto maksumus võiks jääda vahemikku 12 000–18 000 eurot. Kui tingimata on soov soetada sellest kallim auto, võib lahenduseks olla jällegi peresisese käendaja kaasamine. Teine võimalus on teha suurem esmane sissemakse, mis vähendab igakuist kuumakse summat.

Eestis on arvel üle 900 000 sõiduki, mis kinnitab eestlaste autolembust. Kümne inimese peale on meil keskmiselt seitse autot. Oleme Euroopa Liidu üks autostunumaid riike ning auto omamist, selle marki ja tehnilisi näitajaid peab osa inimesi ka üheks elus hakkamasaamise ja jõukuse indikaatoriks. Samas on positiivne, et autot ostetakse üha enam praktiliseks abimeheks, mitte naabrile näitamiseks.

Kuni 10 000-eurone sõiduk soetatakse reeglina autolaenuga, mis on kiire, mugav ja ei nõua isegi kaskokindlustuse olemasolu, siis üle 10 000-eurose sõiduki ostu finantseeritakse tavaliselt liisinguga. Eestis jääb liisinguga soetatud sõiduki keskmine maksumus vahemikku 20 000–30 000 eurot.

Laenu- ja liisingutingimused sõltuvad vanusest

Reeglina hindavad inimesed oma tulusid ja kulusid ning finantsvõimekust õiglaselt ja liisingu tingimuste sobivuse korral saab leping Coop Liisingus sõlmitud 1—2 päevaga. Aeg-ajalt tuleb pangal aga liisingutaotlus rahuldamata jätta. Liisingu saamisel ja tingimuste kujunemisel mängib rolli näiteks taotleja vanus. Kui tegemist on umbes 20-aastase noore inimesega, kellel muud kohustused veel puuduvad, võib eeldada, et lähiaastatel lisandub talle eluasemelaen või muud perega seotud kohustused. Liisingupakkuja võib selliste potentsiaalse kohustuse tekkimisega juba ette arvestada, sest need mõjutavad suure tõenäosusega taotleja maksevõimet lähitulevikus.

Inimese elukaare teises otsas tuleb arvestada aga sellega, et alates 60. eluaastast on pensioniiga juba väga lähedal ja taotleja sissetulekud võivad järsult väheneda. Vanusest tulenevaid riske saab panga jaoks maandada näiteks suurema liisingu sissemakse, lühema perioodi, kiirema amortisatsiooni või ka noorema pereliikme käenduse abil.

Panga jaoks on riskivabam anda liisingusse praktiline auto praktilisele inimesele või siis luksusauto inimesele, kelle elujärg ja sissetulekud seda võimaldavad. Liisingu taotleja ja soovitava sõiduki profiil peavad olema omavahel vastavuses. Pankade kogemus näitab, et praktilisi valikuid tehes satutakse harva makseraskustesse ja sellised liisingutaotlused, mille puhul ostetava auto hind on kooskõlas taotleja sissetuleku ja kuludega, saavad enamasti ka positiivse otsuse.