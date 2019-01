Swedbank ja Coop Pank loobuvad paroolikaartidest 1. veebruaril

Swedbanki ja Coop Panga kliendid ei saa alates 1. veebruarist paroolikaarte enam autentimiseks kasutada.

Swedbanki klienditeenuste divisjoni juhi Ede Raagmetsa sõnul on viimase kuu jooksul alternatiivse autentimisvahendi kasutusele võtnud ligi 15 000 panga klienti, aastaga on uuele lahendusele üle läinud umbes 150 000 inimest.

“Samas on paroolikaardi kasutajate arv jätkuvalt piisavalt suur. Ainult paroolikaarti internetipanka sisselogimiseks on viimase kolme kuu jooksul regulaarselt kasutanud 28 000 klienti,” ütles ta BNSile.

Üheks põhjuseks, miks inimesed lükkavad uue lahenduse kasutusele võtmist edasi, on Raagmetsa arvates harjumus. “Samas paljud inimesed on alles pärast uue autentimisvahendi kasutuselevõtmist saanud aru, et see on tegelikult lihtsam ja mugavam kui paroolikaart. Paroolikaardil on mitu head alternatiivi ja usume, et kõik kliendid leiavad endale sobiva lahenduse,” märks ta.

Paroolikaardi kõige populaarsemaks alternatiiviks on panga klientide seas Smart-ID, mille võttis kasutusele 60 protsenti inimestest. Umbes kolmandik valis ID-kaardi ja 10 protsenti PIN-kalkulaatori või Mobiil-ID.

Coop Panga elektrooniliste kanalite juhi Helena Kokki sõnul on pangas paroolikaartide kasutajate aasta jooksul poole võrra vähenenud. Selle aktiivseid kasutajaid on pangas pragu veel ligikaudu 3000. Populaarseimad alternatiivid koodikaardile on seejuures ID-kaart ja Smart-ID.

“Oleme oma klientidele igati abiks, et uutele tuvastusvahenditele üleminek toimuks kõigil tõrgeteta. Seni on meie kliendid paroolikaartide kaotamise uudisesse väga mõistvalt suhtunud,” kommenteeris Kokk inimeste valmisolekut antud muutuseks.

SEB loobub paroolikaartidest paar päeva hiljem ehk 4. veebruaril. Luminor ja LHV pole paroolikaarte üldse kasutusele võtnud.