LOETUIMAD LOOD 2021: Linnamäel toimuma pidanud Tõnis Mäe kontsert lükkub edasi

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 27. oktoobril ilmunud lugu „Linnamäel toimuma pidanud Tõnis Mäe kontsert lükkub edasi”.

Tuleval nädala Oru kultuurisaalis toimuma pidanud Tõnis Mäe ja Ott Lepplandi kontsertdi otsustasid korraldajad edasi lükata.

„Kõik ebasobivad asjad langesid ühele ajale,” põhjendas kontserdi edasilükkamist Kadi Paaliste Linnamäe arenguseltsist.

Paaliste sõnul oli edasilükkamise peamine põhjus vähene piletimüük. Ta lisas, et oma osa on ka sellest nädalast kehtima hakanud piirangutel, mis lubavad kultuuriüritustele ainult vaktsineeritud või koroona läbi põdenud inimesi. „Paljud, kes muidu oleks tulnud koroonatestiga, tahtsid piletiraha tagasi,” ütles Paaliste.

Paaliste hinnangul ei sobi ka see, et kui kuulajad peavad olema vaktsineeritud, aga üks artistidest on vaktsineerimata. Tema sõnul seadus küll ei nõua esinejatelt vaktsineerimisttõendi ettenäitamist. „Aga minu meelest on see ebaeetiline,” ütles Paaliste.

Tõnis Mäe ja Ott Lepplandi kontserti toimumine lepiti Paaliste sõnul kokku juba suvel. Mägi on avalikkuse pahameele alla sattunud oma ülesastumise tõttu laupäeval Tallinnas toimunud vaktsiinivastaste meelealvaldusel.

Paaliste ütles, et piirangute ja segase olukorra tõttu ei planeerita uue aasta alguseni Oru kultuurisaalis ühtegi üritust.