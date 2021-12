Teade Piirsalu lasketiiru laiendamise ehitusloa menetluse kohta

TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse kaitseliidu (74000725) ehitusloa taotluse nr 2111271/42695 Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, Tormimaru kinnistul kaitseliidu Piirsalu lasketiiru laiendamiseks. TTJA kaasab käesolevaga ehitusseadustiku § 42 lõike 7 punkt 2 alusel kaitseliidu Piirsalu lasketiiru laiendamise ehitusloa taotluse menetlusse isikud, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada.

Ehitusloa taotluse dokumentidega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee sisse logides ning lisades dokumendi detailotsingusse ehitusloa taotluse numbri.

Arvamust ehitusloa taotluse kohta saab kirjalikult esitada 10 päeva jooksul käesoleva teavituse ilmumisest e-posti aadressile info@ttja.ee või tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti postiaadressile Endla 10a, 10122 Tallinn.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet