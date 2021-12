Lääne-Nigula vallavanemaks sai Aivar Riisalu

Lääne-Nigula vallavolikogu valis kolmapäeva õhtul uueks vallavanemaks Kullamaa juurtega ärimehe ja poliitiku Aivar Riisalu.

Riisalu kandidatuuri toetas 20 volinikku 25st, Riisalu vastakandidaadi Merle Mäesalu poolt andis hääle viis volinikku.

„Ma loodan, et sa töötad nagu hull,” ütles Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus Riisalut õnnitledes.

„Tänan usalduse eest. See ei saa kindlasti olla unistuste amet, aga see on väärikas väljakutse,” sõnas Riisalu. Ta lisas, et loodetavasti ei ole Lääne-Nigulas tulevikus erilist opositsiooni, vaid aetakse ühet asja, kodukandi asja.

Volikogu andis Riisalule volitused moodustada vallavalitsus, mis kinnitatakse Lõhmuse sõnul loodetavasti jaanuariistungil. Seni jätkab vallavanema ametis Janno Randmaa.

Lääne-Nigula vallavanema konkursile laekus kuus avaldust, kaks kandidaati ei vastanud nõuetele. Vestlusele pääses neli kandidaati, kuid üks neist, terviseameti kunagine avalike suhete juht Simmo Saar loobus. Komisjon oma kandidaaati ei valinud. Volikogu istungil esitas Riisalu vallavanemaks vallvolikogu liige Einar Pärnpuu (VL Tugevad Kogukonnad), Mäesalu kandidatuuri esitas vallavolikogu liige Elle Ljubomirov (Reformierakond).