Mailiis Tammeveski: kõike võib süüa, aga mõõdukalt

Et jõulupühadel endale söögiga mitte liiga teha, soovitab toitumisnõustaja Mailiis Tammeveski ühiselt süüa valmistada ja vahepeal ka laua äärest püsti tõusta

Tammeveski peab pühade suurimaks mureks vale mõtteviisi, et jõulud on kord aastas ja vahet pole, kuidas need mööduvad. „Ülesöömise tulemus on halb enesetunne ja energialangus,” ütles ta. Tammeveski lisas, et tegelikult võib kõike süüa, aga seda tuleb teha mõõdukalt.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!