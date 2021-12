Patrik Rainer Kaljula sai Tennis Europe turniiril III koha

Tennis Europe turniiril Soomes Pajulahti Cup U14 sai Patrik Rainer Kaljula oma senise parima tulemuse, jõudes paarismängus poolfinaali ja üksikmängus põhiturniiril teise ringi.

Koos USTA mängija Oliver Parikuga alistasid nad esimeses ringis soomlased Oliver Kiljunen/Matias Vilhuneni ja veerandfinaalis prantsuse-poola paari Gabriel Jalouneix/Sebastian Vlahose 6-2 6-3.

Poolfinaalis oli samuti võimalus kuid lõpuks tuli kaotus vastu võtta teiselt Eesti paarilt, edetabeli liidritelt Kaspar Lusti/Samuel Mandelkornilt 4-6 4-6. Üksikmängus võitis Kaljula esimeses ringis Miro Savolaineni 6-4 6-3. Teises ringis ei suutnud Kaljula kohaneda vastase mänguga ja kaotus soomlaselt Niklas Korsstromilt 0-6 0-6.

See oli Kaljulale viimane turniir U14 vanuseklassis ja see lõpetada Tennis Europe turniiril auhinnalise kohaga on korralik tulemus. Järgmisel aastal mängib Kaljula juba esimest aastat endast vanematega U16 vanuseklassis.

Laagri tennisehallis Eesti Noorteliiga I turniiril näitas head mängu Keven Ungert jõudes poolfinaali. Alustas Keven võiduga Laura Nossovi üle 4-1 5-4(1), seejärel võit Alfia Abubakirova üle 4-0 4-1 ja veerandfinaalis Hannes Rabi üle 4-1 5-3. Poolfinaalis läks Ungert kokku turniiri hilisema võitja Karm Heldega. Otsustavasse setti läinud mängus oli lõpus kindlam vastane ja võidunumbriteks jäid 5-4(5) 2-4 10-4.

Rakveres Eesti Noorteliiga II turniiril mängisid Egert ja Gregor Trave. Edukam oli seekord Egert, kes jõudis poolfinaali võitudega Johann Hünersoni ja Gustav Hermani üle. Mõlemad mängud olid sarnased, alguses andis Egert ära esimese seti ja seejärel pööras mängu kahe järgmise seti võitmisega enda kasuks. Mäng Hünersoniga 1-4 5-4 10-5 ja Hermaniga 2-4 4-0 10-5. Poolfinaalis jäi Egert alla Marat Tjumentsevile 2-4 1-4. Gregor võitis esimeses mängus Lennart Kokka 4-1 4-0, järgmises ringis tuli kaotus Richard Harjolt 1-4 2-4.

Tallinnas Tondiraba tennisehallis Eesti IV liiga turniiril tegi suurepärase tulemuse Reena Raudne-Klooster, kaotamata ühtegi mängu tuli ta turniiri võitjaks! Esimeses ringis oli Reena vaba, seejärel võitis Tene Linki 6-0, Olga Elbret 6-3 ja poolfinaalis hea mänguga Stella Leego 6-0. Finaal Jana Reitsakase vastu oli tasavägine ja põneva lõpuga, mille Reena suutis enda kasuks pöörata. Kui seni oli Raudne-Kloostri parimaks saavutuseks finaali jõudmine, siis nüüd tuli turniirivõit tulemusega 7-6(5)! Head mängu näitasid ka Maarika Leht-Zolotov ja Evelin Tibbo. Evelin võitis esimeses ringis Marianne Kõrveri 6-2 kuid kaotas seejärel hilisemale finalistile Jana Reitsakasele napilt 6-7(1). Leht-Zolotovil tuli samuti vastu võtta napp kaotus Liisa Grossilt 6-7(5).