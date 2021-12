Tasuta kaugliinid muutuvad uuel aastal tasuliseks

2018. aasta suvel tekkinud tasuta maakondadevaheline ühistransport kaob uuest aastast, vahendas „Aktuaalne Kaamera“.

Nii kaob näiteks kell 16 Tallinnast Haapsallu väljuv buss, mis viib kuni 19-aastased ja eakad priilt kohale ning tööealistele on pilet tavapärasest oluliselt soodsam. Tasuta kaugliinid tekkisid 2018. aastal, kui maakonnaliinidel kehtima hakanud priisõit laienes automaatselt avalikele kaugliinidele. Nii saavad Haapsalu noored ja eakad ilma rahata sõita Tallinna, Tartusse, Pärnusse ja Märjamaale. Raplast saab riigi kulul pealinna ja Märjamaale, Pärnust aga Jõgevale Tartusse ja Rakverre.

Transpordiamet möönab, et tasuta kaugliinide puhul on tegu ebaausa konkurentsiga ja seetõttu uuest aastast olukord muutub. „Mitut maakonda ühendavad liinid hakkavad olema eakatele ja noortele samamoodi tasulised, päris tasuta on see ainult nendele, kes ühistranspordiseaduses on soodustatud isikud,“ ütles transpordiameti ühistranspordiosakonna juht Kirke Williamson.