Jõulukingid ummistavad pakiautomaate

Jõuluaeg on pakiautomaadid üle koormanud, kuid koroonaviiruse leviku tõttu on pakkide tellimine aasta ringi populaarne.

DPD tegevjuhi Remo Kirsi sõnul tegi pakisaadetiste maht koroona tulekuga korraliku hüppe ja toona alanud kasv jätkub. „Jõulueelne aeg on kindlasti üks aasta kiiremaid, kuid tegelikult võib öelda, et hooaegsus on veidi väiksemaks jäänud,” ütles Kirss. Ta lisas, et kui mõned aastad tagasi oli aastas üks-kaks pakisaatmise hooaega, näiteks kevadel ja jõulude ajal, siis praegu on mahtude pidev ülisuur kõikumine tavapärane.

