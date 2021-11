Nõva kooli kohtusaaga võib lõppeda kompromissiga

Tallinna halduskohtu istung teisipäeval lükkus edasi, sest Nõva kooli 7.–9. klassi sulgemisotsuse kohtusse kaevanud lapsevanemad loodavad vallaga kokkuleppele jõuda.

Üks kohtusse pöördunud lapsevanemaid Ivo Karindi ütles Lääne Elule, et edasilükkamine tuli nende initsiatiivil, sest vahepeal olid kohaliku omavalitsuse valimised ja kompromiss Lääne-Nigula uute vallajuhtidega on ehk võimalik. Karindi ei olnud nõus avaldama, milles kompromiss täpsemalt seisneb ja kas lapsevanemad on valmis 7.–9. klassi nõudest Nõval loobuma. „Kui läheme kohtuasjaga edasi, siis me loomulikult oma taotlust ei muuda,” märkis Karindi. „Kui saame kokkuleppele, siis peab see olema Nõva jaoks edasiviiv.”

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles, et kohtulahingu asemel laua taha istuda ja läbi rääkida on mõistlik, aga ta ei oska öelda, kas seda teeb tema või uus vallavanem, kelle leidmiseks on välja kuulutatud konkurss. Aega lapsevanematega kompromissile jõuda on 30 päeva, seni ei ole kokkusaamist kokku lepitud. Uus istungipäev Tallinna ringkonnakohtus on määratud 10. jaanuarile.

