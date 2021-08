Riigikogu läheb presidendi valimisega uuele ringile

Riigikogu asub täna teises voorus presidenti valima, jätkuvalt on ainsaks kandidaadiks Eesti Rahva Muuseumi praegune juht Alar Karis.

Karise seadsid üles Keskerakonna ja Reformierakonna 59 saadikut. Esmaspäevases esimeses valimisvoorus, ei tulnud neile siiski piisavalt hääli juurde ning 63 poolthäält kogunud Karisel jäi presidendiks saamiseks viis häält puudu.

Kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teatas avalikult, et nemad hääletusest osa ei võta, siis selgeks sai ka see, et Karise poolt ei hääletanud sotsiaaldemokraadid. Esmaspäeva õhtul teatasid nad aga, et kohtuvad teisipäeva hommikul Karisega uuesti.

Riigkogu tänane istung algab kell 12 teise hääletusvooruga. Vajadusel toimub kell 16 ka hääletuse kolmas voor.