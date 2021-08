Juhtkiri: meestele oma kuur

Haapsalu mehel Taivo Leesmendil on tekkinud mõte luua siia meeste koda ja avatud töökoda ehk kuur – see on meestele mõeldud koht sisukaks ja meeldivaks ajaviitmiseks, üksteise toetamiseks, arendamiseks, meisterdamiseks, ehitamiseks. Mõtte algataja selgitusel on kuuri eesmärk anda meestele võimalus käia koos, teha õlg õla kõrval tööd, nokitseda, midagi oma kätega valmistada.

Liikumine Men’s Shed sai alguse Austraaliast ja jõudis Eestisse paari aasta eest. Meeste kuuri algatusega Haapsalus välja tulema julgustas Leesmenti tõsiasi, et kaks aastat tagasi Tartus asutatud kuuril on läinud väga hästi.

Ühingute-seltside puudust Eestis ei ole, kuid suur osa neist kipub olema sellised, kuhu mehed tulevad kohale siis, kui enam muudmoodi kodurahu säilitada ei õnnestu. Nii konkureerivad väheste meeshäälte pärast koorid ja ansamblid. Rahvatantsurühmade hulgas on segarühmi vähe ja ainult meesterühmi veel vähem, kui üldse. Isegi nii maskuliinsetes organisatsioonides nagu kaitseliit või vabatahtlik pääste on naisi juba arvestataval hulgal.

Nüüd siis tahetakse teha midagi ainult meestele. Meeste sotsiaalne aktiivsus kipubki olema väiksem, eriti vanemas eas. Eks see ole ka harjumuse asi. Mida vähem inimeste hulgas liikuda, seda ebaolulisem ja hirmsamgi see tundub. Ometi mõjutab aktiivsus inimese elukvaliteeti. Suhtlev inimene on nii rõõmsam kui ka tervem.

Eriti rõõmus ja terve on loov inimene. Ja loov ei olda sugugi ainult lauldes, tantsides või näitemängu tehes. Ka mis tahes igapäevasele probleemile ootamatu või uue lahenduse leidmine on looming ning kõike seda, mida elumugavuseks või -iluks vajame, pole tingimata tarvis poest osta. Kui asja valmis tegemine ka enesetunnet parandab, siis seda parem.

Et asi pole mitte ainult mõtteharjutusena huvitav, näitab asjaolu, et Tartus kuuri pidava ühingu Tartu Meeste Koda Facebooki grupil on 750 liiget. Tõsi küll, mitte kõik neist pole mehed. Aga ehk see ei riku siiski rahulikku ja mehist õhkkonda.