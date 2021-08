Lugeja küsib: kas võin tööajast vaktsineerima minna?

Lugeja küsib: Tööandja nõuab, et ma ennast vaktsineeriksin ja esitaksin vaktsineerimistõendi. Kas töötajana saan nõuda, et ta lubaks mind vaktsineerima tööajast ja kas selle aja eest peab maksma töötasu?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Kui tööandja on riskianalüüsis hinnanud ära töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ning leidnud, et vaktsineerimine on kõige tõhusam meede nakatumise leviku piiramiseks, siis on tal kaks võimalust:

korraldada ise töötajatele ettevõttes kohapeal tööajal vaktsineerimine koostöös tervishoiuasutusega või

võimaldada töötajal minna vaktsineerima tööajast, säilitades talle töötasu.

Kuid ka siin tuleb arvestada vastastikuste huvidega ja järgida mõistlikkuse põhimõtteid. Töötaja peab tööandjale ette teada andma, millal ta vaktsineerima läheb ja kui kaua ära on, et tema puudumine ei tuleks tööandjale ootamatult ega segaks ebamõistlikult tööprotsessi.

Sageli on tööajast ära käimised, sealhulgas arstil või ka vaktsineerimas käimine reguleeritud tööandja poolt ettevõtte töökorralduse reeglites. Seega tasub need alati üle vaadata.