Läänemaal on 80 protsenti haridusasutuste töötajatest vaktsineeritud

Haigekassa andmetel on COVID-19 vastu vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 72 protsenti üle Eesti haridusasutuste töötajatest ning kõige kõrgem on rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide töötajate vaktsineerituse protsent, mõnevõrra vähem vaktsineerituid on koolieelsete lasteasutuste personali hulgas.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutas, et mida rohkem on koolipere hulgas vaktsineerituid, seda kindlamalt saame hoida koolid järgmisel õppeaastal avatuna. “Meil on juba üle 70 sellise haridusasutuse, kus rohkem kui 90 protsenti koolitöötajatest on vaktsineeritud,“ ütles Kersna. “Loodan, et koostöös haigekassaga saame pakkuda vaktsineerimiseks paindlikke võimalusi veel vaktsineerimata haridustöötajatele.”

Arvesse tuleb võtta, et ülevaates ei kajastu läbipõdenute andmed. Lisaks vaktsineeritutele võib asutustes olla ka märkimisväärne hulk neid, kes on koroonaviirusest põhjustatud haiguse hiljuti läbi põdenud.

Läbipõdenutel on oluline meeles pidada, et ka nemad vajavad kaitseks ühte vaktsiinisüsti, mis tuleks teha kuus kuud pärast põdemist.

Haigekassa andmetel oli 26. juuli seisuga kõigi haridusasutuste personalist vaktsineerituid 72 protsenti. Kõrgeim oli vaktsineerituse määr kõrgkoolides – 83 protsenti, põhikoolide või gümnaasiumide töötajatest oli vaktsineeritud 75 protsenti, haridusasutustes, kus koos tegutsevad koolieelne lasteasutus ja üldhariduskool oli vaktsineerituid 74 protsenti ja kutseõppeasutustes 61 protsenti. Koolieelsete lasteasutuste personalist oli vaktsineeritud 61 protsenti.

Maakondlikult on kõige kõrgem vaktsineerituse protsent Hiiumaa (84 protsenti) ja Tartumaa (82 protsenti) haridusasutuste töötajate seas. 80 protsenti haridusasutuste töötajatest on vaktsineeritud Jõgeva- ja Läänemaal.