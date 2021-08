Hiidlased kingivad minister Aasale raamatuid

Sotsiaalmeediagrupis “Vabad Hiiumaa kodanikud” pandi algus kampaaniale, millega kingitakse minister Taavi Aasale praamijärjekorras lugemiseks raamatuid.

Minister Taavi Aas soovitas praamijärjekorras seisjatel varuda pikka meelt ja head lugemist. “Krista Antsve Esta tegi ettepaneku varustada ka minister lugemisvaraga. Hea mõte, teeme ära!” kirjutas grupi administraator Rinno Lige

Lige käis uuskasutuskeskuses ja valis ministrile välja “Vanamees tahab koju”. “Panen selle posti Keskerakonna kontorisse aadressile Narva mnt. 31-M1 Tallinn, Harjumaa, 10120,” kirjutas Lige.

“Varustan raamatu tekstiga “Tänulikult hiidlaselt, meil on nüüd veel rohkem aega lugemiseks”.”

Lige ärgitab ka teisi mõttekaaslasi minister Aasale raamatuid saatma. Tema sõnul võiks valida võiks raamatu, mida ministril võiks vaja olla või mida sul enam pole vaja. “Mida sümboolsem, vanem, lihtsalt parem seda parem ongi. Väga hea kui ongi just praamijärjekorras läbi loetud,” selgitas Lige.

“Ma tahaks saata “Kilplased”, aga seda pole enam poest saada,” nentis Kristi Linkov ettepanekut kommenteerides.

Kaie Josing lisas: “Kui kellelgi on pakkuda Savisaare “Peaminister”, see sobiks igati, arvestades ooteaja pikkust. Ma ei usu, et minister seda tegelikult lugenud on. Mul on, aga ei anna, sest seal autori autogramm sees.”

Sobiliku raamatu leidis ka Pia Hanslep. “”Godot’d oodates” oleks vist ka paslik,” arutles Hanslep.

Sel nädalal jätkub parvlaevaühenduses suursaartega viimaste nädalavahetuste praktika nii, et neljapäeva öösel suundub parvlaev Tiiu Saaremaa liinile ja parvlaev Regula Hiiumaa liinile.

“Ma arvan, et TS Laevad on teinud siin head tööd ja paigutanud laevu ümber niimoodi, et kahju oleks võimalikult väike. Arvestades seda, kui palju on reisijaid ühel või teisel suunas, arvestades liini graafikuid, arvestades kindlasti ka seda, millised on kaupade vedamise kogused. Ma arvan, et see, kuidas praegu on laevu paigutatud, on minu arvamuse kohaselt küll olnud optimaalne,” rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.