Galerii: Haapsalu linnagalerii näitus ühendab kolm kunstnikku ja kolm materjali

Kolmapäeva õhtul avasid kolm kunstnikku – Kadri Jäätma, Kadi Pajupuu ja Heigo Jelle – Haapsalu linnagaleriis näituse „Kuubis”, kus on ühte näitusesaali toodud kolm eri materjali.

Kadri Jäätma rõhutas avamisel külastajatele, et kõik tema näitusetööd on valmistatud puupõletusahjus. „Kaheksa aastat tagasi kutsus üks hea sõber ehitama Hiiumaale Tubalasse puupõletusashju ja igal aastal, kui vähegi võimalus, istun ma suure ahju juures ja viskame suure ruumi puid alla,” ütles Jäätma. Kunstnik lisas, et inpiratsiooni saab ta kõigest, mis teda paelub ja huvi pakub.

Teisena end esitlenud Heigo Jelle tegeleb peamiselt rauaga. Kunstnik on öelnud, et raud on vormitav, kui ta on kuum ja inimene mõjutatav, kui ta on emotsioonidest laetud. Kuuma ja vormitavasse materjali saab oma loo ja tahte sisse panna. „Enamasti algab töö sellest, et tahan vaat just sellest tükist midagi teha või mõnele tükile justnimelt niisuguse või naasuguse vormi anda. Niimoodi sünnivad motiivid ja nende külge haakuvad kohe lood ja tähendused,” ütles Jelle.

Kolmanda näituse osalise Kadi Pajumaa söejoonistused puidul ja tekstiilid on tema sõnul saanud inpiratsiooni uuest ja vanast testamendist. „Uuendan tekstiilitehnilisi vahendeid ja minu tööd on söejoonistused puidul,” ütles Pajumaa.

Tekstiilileiutiste taga on kunstniku sõnul traditsoonist lahkumine või eitus. „Kes veel ei tea, ma määratlen end leiutajaks,” ütles Pajumaa.

Näituse idee on Jäätma sõnul pärit Haapsalu kultuurikeskuse direktorilt Gülnar Murumäelt. „Näituse loomises on süüdi Gülnar, sest tema mulle selle idee pakkuski,” ütles Jäätma naljatades. „Läksin koju ja mõtlesin, et üksi on natuke kurb näitust kokku panna ja siis tuli mulle meelde, et mul on kaks head kursusekaaslast, kellega tegime 30 aastat tagasi esimese grupinäituse Kiek In De Kökis, Tallinnas,” rääkis Jäätma.

Kunstniku sõnul olid kursusekaaslased hea meelega nõus osalema. „See on meie elu, meie tehnikad ja meie nägemused inimestest, loomadest ja kõigest muust,” ütles Jäätma.

Näitus on linnagaleriis avatud tänasest 29.augustini.

Fotod Arvo Tarmula