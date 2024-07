Liivia Leškin näitab linnagaleriis abstraktset Haapsalut

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Juulis näeb Haapsalu linnagaleriis Liivia Leškini abstraktsete maalide näitust „Haapsalu suveniir”, mis, nagu nimigi ütleb, on pühendatud Haapsalule.

Näituse avamisel ütles Leškin, et soovis teha näitust, mis oleks täis õhku ja valgust ning seda kolmapäeval linnagaleriis avatud näitus tõepoolest on. Kunstniku tööd ei kata ainult näitusesaali seinu, vaid üks töö on asetatud ka keset galeriid põrandale. Näitusesaali tagumises seinas olev maal „Salaaiad” aga algab küll seinal, kuid jätkub põrandal.

Abstraktsetel maalidel on Leškin kujutanud nii Valget Daami kui ka merd – sellest saab aimu piltide nimesid lugedes. Kõik näitusel olevad tööd on kunstnikul valminud viimaste aastate jooksul. Leškin tunnistas, et mõned algselt näitusele valitud tööd jäid sealt ka välja.